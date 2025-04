Scuole corsa contro il tempo | Lavori avanti secondo i piani

avanti e sono tante le novità che bambini e studenti fiesolani, dall’asilo alle medie, troveranno a settembre. Il punto sugli spostamenti e gli accorpamenti è stato fatto nell’ultimo consiglio comunale, grazie alla interrogazione presentata da Renzo Luchi dei Cittadini per Fiesole, che ha chiesto un aggiornamento sulla situazione e lamentato il mancato coinvolgimento delle commissioni consiliari. A preoccupare è il rispetto dei tempi. "Alle Caldine e Compiobbi i Lavori sono ancora in corso - osserva Luchi - Poi ci sono da adeguare i plessi alle nuove funzioni, come per l’accorpamento della primaria a Compiobbi e lo spostamento delle medie a Girone". "Confermo il rispetto dei tempi - ha detto l’assessore alla scuola Francesco Sottili - a giugno sarà finita la ristrutturazione della scuola di Caldine ed entro settembre avremo adeguato anche gli interni per accogliere il nido, che è in affitto nei fondi di piazza dei Mezzadri, dopo la chiusura del plesso di Fiesole". Lanazione.it - Scuole, corsa contro il tempo: "Lavori avanti secondo i piani" Leggi su Lanazione.it La riorganizzazione dei plessi scolastici vae sono tante le novità che bambini e studenti fiesolani, dall’asilo alle medie, troveranno a settembre. Il punto sugli spostamenti e gli accorpamenti è stato fatto nell’ultimo consiglio comunale, grazie alla interrogazione presentata da Renzo Luchi dei Cittadini per Fiesole, che ha chiesto un aggiornamento sulla situazione e lamentato il mancato coinvolgimento delle commissioni consiliari. A preoccupare è il rispetto dei tempi. "Alle Caldine e Compiobbi isono ancora in corso - osserva Luchi - Poi ci sono da adeguare i plessi alle nuove funzioni, come per l’accorpamento della primaria a Compiobbi e lo spostamento delle medie a Girone". "Confermo il rispetto dei tempi - ha detto l’assessore alla scuola Francesco Sottili - a giugno sarà finita la ristrutturazione della scuola di Caldine ed entro settembre avremo adeguato anche gli interni per accogliere il nido, che è in affitto nei fondi di piazza dei Mezzadri, dopo la chiusura del plesso di Fiesole".

