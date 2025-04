Ilgiorno.it - Il Santo del web e dei Millennials

Nato a Londra da Andrea, finanziere aziendale, e da mamma Antonia Salzano, cresciuto a Milano in una famiglia profondamente cattolica, Carlo Acutis aveva studiato dai Gesuiti e aveva frequentato la parrocchia di Santa Maria Segreta in via Mascheroni. Appassionato di informatica, aveva creato siti internet per divulgare la sua Fede. Una sua mostra online sui miracoli aveva fatto il giro del mondo. Poi, la leucemia fulminante e la morte, destinata a non passare inosservata. Numerosi siti e blog in diverse lingue da allora trattano la sua vita e le storie di conversione a lui legate dopo la sua morte. La causa di beatificazione prima e poi ora di canonizzazione sono state rapidissime. Il 24 novembre 2016, con l’intervento dell’allora arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, si è chiusa la fase diocesana del processo iniziato il 15 febbraio 2013.