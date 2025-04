Ilrestodelcarlino.it - Riecco la Granfondo Via del Sale. Migliaia di ciclisti davanti al Fantini

Torna oggi la tanto attesaVia deldiClub, manifestazioneca giunta all 28esima edizione. Sarannole persone che arriveranno sul Lungomare di Cervia per assistere alla partenza, prevista alle 8alla spiaggia libera, e per il magico momento degli arrivi. Attenzione quindi alla viabilità e alle strade del centro coinvolte dalla gara per la giornata di oggi. Nel centro e nel forese ci saranno limitazioni alla viabilità limitatamente al tempo strettamente necessario per il passaggio della gara mentre il lungomare di Cervia e alcune vie laterali saranno liberi dalle 20 di questa sera. L’evento prevede due percorsi che si differenziano per difficoltà e lunghezza: percorso Riopetra, 144 chilometri con un dislivello di 1773 metri, e il percorso Valdinoce, 104 chilometri, con un dislivello di 991 metri, per un mix perfetto tra sport e scenari mozzafiato.