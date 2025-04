Lanazione.it - Visite sportive: tre denunce. Blitz dei Nas in una palestra

Tutto è partito da un’ispezione il 27 gennaio scorso. I carabinieri del Nas hanno concluso un’indagine che ha portato alla denuncia di tre persone per esercizio abusivo della professione medica e altri reati connessi, all’interno di unaa Navacchio, frazione di Cascina. Da qui gli approfondimenti terminati lo scorso 31 marzo. Un’operazione risultato di un’attività investigativa sul territorio che ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abusivismo delle professioni mediche. Le indagini, come detto, sono state avviate a seguito di un’ispezione nellalo scorso 27 gennaio e hanno coinvolto approfondimenti documentali, analisi informatiche e l’ascolto di numerosi frequentatori della struttura. Secondo la ricostruzione dei militari, un personal trainer dellaavrebbe abusivamente esercitato professioni sanitarie, effettuando anamnesi e misurazioni di parametri vitali come elettrocardiogrammi, saturimetrie e pressione arteriosa.