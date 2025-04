Scenari post alluvione La maxi esercitazione

esercitazione di Protezione Civile che vede oltre 130 volontari delle Pubbliche Assistenze della Zona Pisana mettere in campo le proprie competenze, mezzi e tanta passione. In Piazza del Mercato a Pontedera è allestito un vero campo operativo con tende, cucina mobile, segreteria e attrezzature da emergenza. Ieri sono state effettuate attività formative, momenti di confronto e preparazione. Oggi invece, appunto, le vere prove sui possibili Scenari di grande emergenza, quelli più complicati e di cui c’è sempre maggior bisogno: simulazioni su Scenari post-alluvione, post-sisma e ricerche persone nei comuni di Pontedera, Bientina e Santa Maria a Monte. Si tratta dell’evento a "Era25" con il patrocinio del Comune di Pontedera. Lanazione.it - Scenari post alluvione. La maxi esercitazione Leggi su Lanazione.it E’ oggi il giorno clou, quelle della prove sul campo dell’importantedi Protezione Civile che vede oltre 130 volontari delle Pubbliche Assistenze della Zona Pisana mettere in campo le proprie competenze, mezzi e tanta passione. In Piazza del Mercato a Pontedera è allestito un vero campo operativo con tende, cucina mobile, segreteria e attrezzature da emergenza. Ieri sono state effettuate attività formative, momenti di confronto e preparazione. Oggi invece, appunto, le vere prove sui possibilidi grande emergenza, quelli più complicati e di cui c’è sempre maggior bisogno: simulazioni su-sisma e ricerche persone nei comuni di Pontedera, Bientina e Santa Maria a Monte. Si tratta dell’evento a "Era25" con il patrocinio del Comune di Pontedera.

Scenari post alluvione. La maxi esercitazione. La Pubblica assistenza si mobilita per la maxi esercitazione. La Pubblica assistenza si mobilita per la maxi esercitazione. Ne parlano su altre fonti

Post alluvione, fossi da risistemare. Via a intervento da 200mila euro - C’è stato bisogno dei fondi Pnrr per poter organizzare la risistemazione dei fossi stradali devastati dalla doppia alluvione del 2023. Il Comune di Faenza ha firmato l’ordinanza in merito ... (msn.com)

Ristori post alluvione per le famiglie: "Ad oggi analizzate 965 domande" - E in particolari di ristori post alluvione del 2023 che i cittadini ancora attendono. A fare il punto della situazione è il Comune di Montemurlo che tiene alta l’attenzione sulla questione dell ... (lanazione.it)

In arrivo altri 28 milioni per i danni causati dall’alluvione - Da Roma arrivano altri 28 milioni per la ricostruzione post alluvione del giugno 2024. Lo riferisce una nota del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello ... (bolognatoday.it)