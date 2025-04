Ilgiorno.it - Turismo sulla sponda lecchese. Record di case vacanza : "Stanno sfuggendo di mano"

Albergatori fai da te sul Lago di Como e in Valsassina. In provincia di Lecco è stata superata la quota delle 3.500 strutture ricettive. Un paio di anni fa erano 2.200. Continuano ad aprire ad un ritmo di mezzo migliaio all’anno, ma nel 2025 quelle nuove sono già 400. Non era mai successo prima, il fenomeno stadi. "Negli ultimi cinque anni le attività turistico-ricettive sono cresciute con una media di oltre 500 strutture all’anno, ma attualmente il fenomeno va ben oltre – spiegano e conferdalla Provincia di Lecco -. Da inizio 2025 si contano già 400 strutture in più e il dato varia pressoché giornalmente per effetto di nuove aperture, variazioni e cessazioni, in particolare die appartamenti per vacanze e di locazioni turistiche". Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di strutture non alberghiere, ma di locazioni non imprenditoriali.