Notizieaudaci.it - Come disattivare (o limitare) Meta AI su WhatsApp: guida completa

ha recentemente introdottoAI, un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale, che appareun’icona circolare colorata nell’angolo in basso a destra dell’app. Questa nuova funzione ha suscitato diverse reazioni tra gli utenti, molti dei quali desiderano disattivarla o limitarne la presenza.?È possibilementeAI su?Attualmente, non è possibile rimuovere omenteAI dall’applicazione. L’icona dell’assistente è integrata nell’interfaccia die non esiste un’opzione nelle impostazioni per eliminarla definitivamentel’interazione conAISebbene non sia possibile eliminareAI, ci sono alcuni metodi per ridurne l’impatto:Archiviare la chat conAI: Questo nasconde la conversazione dalla lista principale delle chat e impedisce di ricevere notifiche da essa.