Servizi di tutela e assistenza si cercano psicologi

L’azienda So.Le. cerca uno psicologo. La selezione è finalizzata a formare una graduatoria per la contrattualizzazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale. I professionisti saranno impiegati inqualiminori, affidi,domiciliare,educativa scolastica, protezione giuridica. Dovranno conoscere la legislazione nazionale in tema di diritto di famiglia e la legislazione regionale in campo sociale e sociosanitario. Due i titoli richiesti: la laurea magistrale ina e l’iscrizione alI’Ordine degli. Il termine per inviare la candidatura è il 17 aprile. L’azienda So.Le. è un ente strumentale dei Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese, costituito nella forma di Azienda speciale consortile.