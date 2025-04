Lanazione.it - Il futuro del circolo Rinascita: "Appelli e firme non pagano i debiti"

Leggi su Lanazione.it

non sicon glio i buoni propositi. Sintesi estrema ma è questo il senso dichiarato della "necessità di fare chiarezza" espressa, ieri in una nota da Maurizio Soldi presidente della Fondazione Diesse (che gestisce i beni ex Pds dopo il passaggio al Pd) e Andrea Sanquerin amministratore Immobiliare Popolare di Sesto Fiorentino, struttura operativa della Fondazione. Il tema è quello, cruciale vista anche l’imminenza dell’assemblea organizzata per il prossimo mercoledì dal comitato ’Insieme per il’, dell’ipotizzata vendita dello storicodi via Matteotti. E le puntualizzazioni, non a caso, sono indirizzate oltre che al comitato "a un’importante forza politica", ovvero proprio il Pd la cui sede di piazza Ginori è di proprietà della Fondazione: "Continuiamo a ritenere – scrivono Soldi e Sanquerin - che l’accordo raggiunto con ile Arci, con la disponibilità alla vendita delle parti individuate come ‘non necessarie’ al funzionamento del nuovo, consenta di salvare ilstesso mettendolo al riparo da ulteriori indebitamenti e consentendogli di riprogettare le sue funzioni e attività".