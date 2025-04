Ilrestodelcarlino.it - "L’ultima banca sta chiudendo". Raccolta di firme a Pian del Voglio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’ultimo sportellorio didelrischia di chiudere. La serrata della filiale Intesa Sanpaolo rimasta, se confermata, segnerebbe il definitivo abbandono del territorio di San Benedetto Val di Sambro da parte del gruppo, uno dei principali a livello nazionale. L’intento fa seguito ad un’altra chiusura dolorosa: qualche anno fa Intesa aveva abbassato la serranda nel capoluogo, garantendo però che non ci sarebbero state ulteriori riorganizzazioni. I residenti non si rassegnano: appresa la notizia hanno immediatamente organizzato unadiche ha riscosso il favore del sindaco Alessandro Santoni che, per primo, ha sottoscritto la petizione. "Ringrazio i miei concittadini - esordisce Santoni – per l’ importante presa di posizione pubblica: l’abbandono dei piccoli paesi da parte delle banche è un problema sempre più diffuso a livello nazionale, come ho modo di verificare nel mio ruolo di portavoce Anci per i piccoli comuni.