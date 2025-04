Quotidiano.net - Da “Avanzi“ ai “Cesaroni“. Addio Fassari, il sorriso della tv

"Era con me nel mio primo film da regista, La mossa del pinguino, perché vuoi gli amici veri intorno in quei momenti lì. Oggi mi è venuto a mancare un fratello. Antonello è un pezzo di vita. Non sono preparato a questo dolore, anche se sapevamo che era malato; lo aspettavamo sul set": così Claudio Amendola piange Antonello, scomparso ieri a 72 anni. Dal 2006 al 2014 interprete dell’oste Cesareruvido e dolce, “romano de Roma“, il confidente che osserva e non giudica, ne Idi Canale 5 – la nuova serie è ora in lavorazione e gli sarà dedicata –,, nato nella capitale il 4 ottobre ’52, dopo il diploma da attore alla Silvio d’Amico, nel ’75, e dopo gli esordi a teatro con Ronconi, aveva raggiunto la prima grande popolarità con il programma tv, su Raitre dal ’91 al ’93.