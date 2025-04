Quotidiano.net - Investire nel benessere: nutraceutici in vetrina

L’invecchiamento progressivo della popolazione italiana, certificato dai numeri – si stima infatti che, nel 2050, più di un terzo degli italiani avrà superato i 65 anni (20 milioni di persone), mentre gli over 85 saranno oltre 4 milioni – sarà una sfida cruciale anche per la salute pubblica. Ai temi della longevità e della prevenzione saranno dedicati due importanti appuntamenti bolognesi: la dodicesima edizione di Cosmofarma (11-13 aprile, a BolognaFiere) e la prima edizione di HealthAbility Experience (11 e 12 aprile, sempre a BolognaFiere). Secondo i dati dell’Osservatorio Salute Iqvia 2025, aggiornati a marzo 2025, gli over 60 italiani convivono già abbondantemente con patologie croniche e fattori di rischio: il 74% ha una patologia o fattore di rischio cardiovascolare, l’85% convive con due o più malattie croniche, il 59% è obeso o in sovrappeso e solo poco più di 1 su 10 (il 14%) dichiara di sentirsi in ottimo di stato di salute.