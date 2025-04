Ilgiorno.it - I Cinquestelle non presentano liste. A Saronno sarà una sfida a quattro

Sonoi candidati sindaco pronti a contendersi la fascia tricolore a. Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio del Movimento 5 Stelle, che ha rinunciato alla corsa. "Non saremo presenti né con il simbolo del M5S né con quello di una lista civica – spiegano nella nota –. È stata una decisione sofferta, dettata soprattutto dallo scenario a cui abbiamo assistito durante la legislatura Airoldi e che, nonostante la gravità degli accadimenti che hanno portato allo scioglimento della giunta, è proseguito in questa breve e confusa campagna elettorale, con accordi e disaccordi persistenti all’interno di tutte le forze politiche". Da queste considerazioni è nata la presa di posizione: "Per queste ragioni, noi ci saremo per raccogliere istanze e malcontento di una cittadinanza “ancora una volta tradita”.