La malattia? Non ha fermato la sua musica

malattia terribile, ma i progressi lasciano i medici senza parole", racconta emozionata mamma Francesca, che con il marito Marco ha anche una figlia più grande, Viola, a Lentate sul Seveso. Partiamo dalla diagnosi all’Istituto Besta di Milano. "Era il 26 settembre 2023. Un tumore aveva ricoperto l’intera superficie del cervelletto. Diego è stato sottoposto a un intervento urgente che lasciava poche speranze: 12 ore in sala operatoria, tre équipe mediche". Come avete vissuto questi mesi in famiglia? "Con il tempo, grazie alla sua straordinaria forza di volontà e al mio desiderio di continuare a spronarlo, ha abbandonato la sedia a rotelle ed è passato al deambulatore. Quotidiano.net - "La malattia?. Non ha fermato la sua musica" Leggi su Quotidiano.net LENTATE SUL SEVESO (Monza) "Diego è uscito dall’ospedale dopo più di un mese. Pesava 17 chili. Non camminava". La storia inizia qui un anno e mezzo fa. Ed è una rinascita. Diego Vergani, 15 anni a giugno, ha ricevuto ieri il titolo di Alfiere della Repubblica: "Mio figlio ha unaterribile, ma i progressi lasciano i medici senza parole", racconta emozionata mamma Francesca, che con il marito Marco ha anche una figlia più grande, Viola, a Lentate sul Seveso. Partiamo dalla diagnosi all’Istituto Besta di Milano. "Era il 26 settembre 2023. Un tumore aveva ricoperto l’intera superficie del cervelletto. Diego è stato sottoposto a un intervento urgente che lasciava poche speranze: 12 ore in sala operatoria, tre équipe mediche". Come avete vissuto questi mesi in famiglia? "Con il tempo, grazie alla sua straordinaria forza di volontà e al mio desiderio di continuare a spronarlo, ha abbandonato la sedia a rotelle ed è passato al deambulatore.

