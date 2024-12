Pianetamilan.it - Pellegatti: “Allegri al posto di Fonseca? Da quello che so io…”

Leggi su Pianetamilan.it

Il nostro Stefano Bressi ha avuto modo di intervistare Carlo. Diverse le domande sul Milan: da Gerry Cardinale a Paulo, senza dimenticare l'addio di Paolo Maldini e il mercato rossonero. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa! Seè a rischio e su: "Dache so io non ci sono mai stati contatti con, parlando ogni tanto con lui. Poi attenzione, può anche dirmi una cosa non vera per questioni di opportunità. Magari c'è una trattativa in corso, ma giusto, non è che deve venire a dirlo a me. Però non mi è mai sembrato ci fossero stati. Secondo me la proprietà susi comporta come con Pioli, che sono stati costretti a mandarlo via dopo la sconfitta nel derby e le due con la Roma, ma erano i primi tifosi per un finale dignitoso.