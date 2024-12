Palidoro, "Via Tre Denari presa di mira fra rifiuti abbandonati e parcheggio selvaggio"

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 24 Dicembre 2024- ” Via Tredilungo tutta la via fino alla stazione ferroviaria. Una situazione che peggiora nei mesi estivi dove c’è un maggiore transito di macchine che lanciano l’immondizia bordo strada e dentro i canali dell’acqua. Solo con delle telecamere e qualche lampione di luce visto la via buia di sera la situazione può migliorare”: così scrive un cittadino in una lettera giunta alla redazione de Il Faro online.“Nelantistante la stazione – continua la lettera- la situazione non è migliore: lì ognuno si sente in diritto di parcheggiare dove vuole sopra i marciapiedi e lungo la strada creando pericolo alla viabilità. La via non più adatta ad un transito così notevole di autovetture, necessita di un cambiamento viario e altri parcheggi.