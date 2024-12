Tpi.it - Note del Natale – Speciale Giubileo: tutto quello che c’è da sapere

del: anticipazioni, ospiti e streamingQuesta sera, martedì 24 dicembre 2024, alle ore 22 su Rai 1, dopo la Messa serale della Vigilia e il rito d’inaugurazione delpresieduto da Papa Francesco, va in ondadel, l’evento che unisce musica, cultura e tradizione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Anticipazioni e ospitiIl programma, condotto da Eleonora Daniele, accompagnerà gli spettatori nell’atmosfera della Notte Santa con le voci di artisti eccezionali come Giovanni Allevi, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, il coro della Cappella Giulia della Basilica di San Pietro, la violinista Anastasiya Petryshak e i passi di danza di Roberto Bolle in un cammino che si fa metafora di avvicinamento alla Porta Santa.