Inter-news.it - Nota tattica di Inter-Como: nuova linea difensiva, no problem

Leggi su Inter-news.it

, una rubrica che mira a sottore un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della.FOCUS SULLA DIFESA – L’in questa stagione ha dovuto lavorare per ritrovare la sua solidità. Un percorso anche faticoso, che però ora ha raggiunto il suo punto di arrivo. E daarriva una conferma importante. Nella sfida coi lariani infatti Inzaghi ha dovuto varare unainedita. Cha ha portato a casa non solo la vittoria, ma anche il clean sheet.RISPOSTE DAL CAMPO – L’ormai da qualche tempo vive un periodo di emergenza nel reparto arretrato. Il che ha portato prima a un periodo in cui laBisseck-de Vrij-Bastoni è diventata fissa e poi alla necessità di variare ancora. Tra la Coppa Italia e la partita colinfatti Inzaghi ha dovuto varare due difese inedite.