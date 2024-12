Mistermovie.it - Mister Movie | James Gunn annuncia Clayface: il terzo film ufficiale del DC Universe

Leggi su Mistermovie.it

Il regista e co-CEO di DC Studios,, ha spiegato perché il villainsarà protagonista dellungometraggio del nuovo DCU, sottolineando l’importanza di sceneggiature di qualità nella programmazione dei.Il debutto del DCU e l’introduzione diCon l’avviodel DCtramite la serie animata Creature Commandos, il franchise ha iniziato a delineare una nuova era per i supereroi e villain DC. Dopo l’annuncio di Superman: Legacy (luglio 2025) e Supergirl: Woman of Tomorrow (giugno 2026), è stata rivelata una sorpresa per i fan: ilsarà dedicato a, uno dei personaggi più complessi e affascinanti dell’universo DC.Scritto da Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, Midnight Mass),debutterà nelle sale l’11 settembre 2026, portando per la prima volta sul grande schermo una storia interamente dedicata a questo villain.