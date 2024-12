Sport.periodicodaily.com - Milan vs Roma: le probabili formazioni

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Si affrontano le due squadre più deluse del torneo alla ricerca di punti per centrare almeno l’obiettivo Europa.vssi giocherà domenica 29 dicembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI rossoneri sono reduci dalla vittoria in trasferta contro il Verona che ha mitigato leggermente la delusione per il punto conquistato nelle due precedenti partite. La squadra di Fonseca è in netto ritardo dal quarto posto, distante otto punto, per cui diventa fondamentale battere i giallorossi per restare in scia, avendo anche un incontro da recuperare.I giallorossi hanno mostrato segnali confortanti nella cinquina rifilata al Parma nell’ultimo match di campionato.