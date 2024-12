L’ex stella della Premier League Kevin Nolan è stato nominato allenatore del Northampton Town

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-23 18:33:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:centrocampistanuovodel, ha confermato il club., che ora ha 42 anni, ha collezionato più di 400 presenze in, segnando 69 gol, con squadre del calibro di Bolton Wanderers, Newcastle e West Ham.Dopo periodi manageriali al Leyton Orient e al Notts County,recentemente nello staff tecnico degli Hammers ma se n’è andato dopo che David Moyes èlicenziato a maggio.ha ora firmato un contratto di due anni e mezzo con il, che attualmente è 20esimo inOne. Sostituisce Jon Brady, che si è dimesso dall’incarico tre settimane fa. Siamo lieti di confermare la nomina dicome manager del