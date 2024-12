Quotidiano.net - La Manovra in Senato: più risorse per le famiglie, bonus natalità fino a 5.500 euro

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 24 dicembre 20024 – Da una parte, il pressing sullaeconomica, con l’obiettivo di arrivare al via libera definitivo entro il 28 dicembre. Dall’altra, il via libera alla sesta rata del Pnrr che porta a 122 miliardi la dote incassataad ora dal nostro Paese. Due fronti caldi per il governo alla vigilia della pausa natalizia, con l’assemblea di Palazzo Madama già convocata per gli “straordinari” subito dopo Santo Stefano. Nella legge di Bilancio, in evidenza ildi milleper i neonati, una misura particolarmente caldeggiata dalla premier Giorgia Meloni: “Stiamo mantenendo gli impegni assunti sul fronte della”. Protestano, invece, le opposizioni, che hanno presentato in Commissione alcirca 800 emendamenti, tutte proposte destinate a finire nel cestino, dal momento che il governo porrà la fiducia sul testo uscito dalla Camera.