Inter-news.it - Inter-Como 2-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Leggi su Inter-news.it

L’ha vinto contro ilper 2-0 in Serie A, nella diciassettesima giornata. I nerazzurri vincono la partita nella ripresa, grazie a Carlos Augusto e Thuram. Statistiche e curiosità della partita tra2-0: curiosità edella partita150 – Hakan Calhanoglu ha partecipato a 150 gol nei topcampionati europei (76G+74A); dall’esordio in Bundesliga (2013/14) solo 4 centrocampisti hanno preso parte a 150+ gol: Kevin De Bruyne (223), Marco Reus (172), Ángel Di Maria (170), Dimitri Payet (162).13 – L’ha ottenuto 13 successi casalinghi di fila contro un singolo avversario, il, per la prima volta in Serie A22 – Marcus Thuram ha preso parte a 22 gol, con 18 reti e quattro assist, in Serie A nell’anno solare 2024. Nessuno ha fatto meglio nel periodo.