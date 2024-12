Lanazione.it - Il giovane campione: Gribaldo orgoglio termale

Leggi su Lanazione.it

Montecatini Terme, 24 dicembre 2024 – Premiato ieri mattina in Comune dal sindaco Claudio Del Rosso, con la giunta al completo presente, iltennista Matteo, che ha conquistato il titolo italiano Under 16 di tennis. Cresciuto allo Torretta prima e poi allo Sporting Club, ora si allena al Tc Pistoia. Il primo cittadino ha espressoe soddisfazione per il risultato, sottolineando la propria passione per il mondo dello sport. “Raggiungere un traguardo così importante alla mia età è il risultato di anni di duro lavoro – dice Matteo – sacrifici e passione per il tennis. Mi alleno ogni giorno con impegno, cercando di migliorarmi sempre, sia mentalmente che tecnicamente. Ho anche la fortuna di avere una famiglia e un team che mi supportano in ogni momento. Credo che la dedizione e il credere sempre nei propri sogni siano stati fondamentali per arrivare fin qui”.