Cityrumors.it - Futuro sindaco di Milano, due noti giornalisti pronti a sfidarsi

Leggi su Cityrumors.it

E’ un’idea clamorosa che ha lanciato Salvini senza pronunciare il nome e ci sarebbe anche una mezza risposta a sinistraUn’idea buttata lì, quasi per gioco, ma col passare delle ore non ha fatto altro che prendere forma e iniziare a diventarezia o giù di lì. Si parla della successione deldiGiuseppe Sala e, come succede spesso, appena si fa avanti un nome diverso e che poi arriva da destra, da suggestione diventa quasi unazia a tutti gli effetti.di, due(Ansa Foto) Cityrumors.itA prendere il posto di Giuseppe Sala, eletto tre anni fa circa, mancano ancora due anni o giù di lì, ma adesso si può cominciare a danzare e a parlare, buttando lì nomi e candidati illustri o delle sorprese. E ad iniziare è stato Matteo Salvini che, quasi per gioco, ha voluto instillare qualche dubbio, facendo capire che lui il nome giusto ce l’ha, eccome.