Ferrari c’è già un problema | Hamilton e Leclerc in allarme

Per la scuderia di Maranello attesa per la nuova coppia di piloti, ma scatta già l’: c’è un grande pericolo da evitareUn mese, più o meno, e Lewisindosserà la tuta rossa della. A fine gennaio è atteso il debutto al volante di una monoposto degli anni passati (probabilmente del 2023), in attesa dei test di febbraio e dell’esordio vero e proprio a metà marzo in Australia.L’attesa della Formula 1 è tutta indirizzata alla nuova vita di Sir Lewis che ha deciso di lasciare la Mercedes e provare l’avventura a Maranello, nella scuderia che ha fatto la storia dell’automobilismo. L’inglese andrà a formare con Charlesla coppia più equilibrata e forte del paddock, niente a che vedere con la Red Bull che ha deciso di affiancare al campione del mondo Max Verstappen il giovane Liam Lawson.