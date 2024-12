Dilei.it - Federica Pellegrini, le “insistenze” di Milly e la verità su Madonia: le parole dopo Ballando

Leggi su Dilei.it

Un secondo posto che vale oro, quello dicon le stelle, che aveva deciso di partecipare per vincere una sfida con se stessa ma si è ritrovata di fronte a un percorso più grande di lei. Durante il suo viaggio ha cambiato tre maestri: il primo, con il quale è rimasta per nove puntate, Angelo, poi il fugace incontro con Samuel Peron infortunatosi prima di poter muovere un passo, e infine il gigante Pasquale La Rocca che l’ha portata fino alla medaglia d’argento.con le stelle, il ruolo diCarlucciSi sa che a decidere tutto è lei, la padrona di casaCarlucci, che l’ha veramente corteggiata per anni. Più volte è intervenuta sui suoi look, per valorizzarla al meglio, e non si è tirata indietro quando ha capito che qualcosa non stava funzionando con il suo partner di ballo.