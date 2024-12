E crollato giustamente Grande Fratello il concorrente in lacrime dopo la puntata | tutti intorno a lui

Leggi su Caffeinamagazine.it

“È”., finisce lae ilscoppia in un pianto disperato.a lui per cercare di fargli forza, ma il dolore e la malinconia prendono il sopravvento. Ma andiamo con ordine perché per capire quello che è successo dobbiamo non solo fare un passo indietro, ma anche andare a scavare nella mente di uno dei personaggi più discussi di quest’anno. E nelladel GF andata in onda il 23 dicembre 2024, dobbiamo dirlo questoha vissuto momenti significativi che hanno influenzato sia la sua posizione nel gioco sia le sue dinamiche personali all’interno della Casa.>> “Devo parlarti”.: parla Alessandro, il compagno di Luca Calvani. Lui ascolta e scoppia inDurante la serata, è stato rivelato l’esito del televoto che vedeva in nomination sette concorrenti: Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Emanuele Fiori, Bernardo Cherubini, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi.