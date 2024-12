Romadailynews.it - Depressione e psicosi la nuova pandemia tra i giovani

Roma – “colpiscono sempre più i. Nonbastano cicli di terapie riabilitative senza una società preparata a riaccogliere queste persone dando loro un’occasione reale di reinserimento e una speranza di futuro, superando anche l’isolamento e il dolore causato dallo stigma che la società attribuisce a chi soffre di problemi psichiatrici”. E’ questo l’appello lanciato dalla Comunità Maieusis che opera da anni nella regione Lazio nel settore della riabilitazione psichiatrica, con un metodoconsolidato e risultati che hanno consentito a centinaia di ragazzi di tornare a vivere e a costruirsi un futuro.“Le Istituzioni hanno il dovere di investire sulla salute mentale che dopo il covid è diventata la veradel terzo millennio”. Secondo le stime epidemiologiche, diffuse in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale che si celebra il 10 ottobre, a soffrire di disturbi psichici in Italia sarebbe almeno il 5% della popolazione, circa 3 milioni di persone,percentuale che sale al 10% se si includono anche i disturbi più lievi, come ad esempio gli attacchi di panico.