Inter-news.it - Carlos Augusto in Inter-Como non è solo un braccetto a sinistra

Leggi su Inter-news.it

La prova dicolè stata preziosa in entrambe le fasi. Il brasiliano partendo da difensore ha di fatto coperto tutta la fascia.MVP DELLA PARTITA –è stato uno dei principali protagonisti di. Tanto da meritare il premio di MVP della partita dalla Lega Serie A. E come titolare di una linea difensiva inedita ha dato un contributo decisivo nelle due fasi. Coprendo il ruolo dicon un’pretazione a tutto campo.PRESENZA IN FASCIA – Guardiamo l’heatmap del brasiliano, presa da Sofascore:Risulta evidente comesia andato ben oltre il ruolo di difensore. La sua presenza si è vista da area ad area, quasi come fosse un terzino a quattro più che una tre. Un’pretazione che ha richiesto in primis la corsa, e infatti risulta quarto per km percorsi appena dietro a Dumfries, cioè un esterno di ruolo.