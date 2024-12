Pianetamilan.it - Una clausola speciale nel contratto di Fonseca salva il Milan: il retroscena

Leggi su Pianetamilan.it

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il quotidiano sportivo spagnolo 'Relevo' abbia evidenziato un dettaglio presente nelche Paulo, lo scorso 13 giugno, ha firmato con ilfino al 30 giugno 2027. Una, in favore del club rossonero, per uscire agevolmente dall'accordo triennale siglato con l'allenatore portoghese ex Lille e Roma. Il, infatti, ha a proprio favore delle opzioni per risolvere in anticipo, in maniera unilaterale, il suo rapporto con. Come? Pagando al tecnico lusitano una determinata cifra, già prestabilita, variabile di stagione in stagione. Così facendo, nel caso in cui il Diavolo decidesse a fine annata di sollevare dall'incarico il classe 1973, che percepisce 2,5 milioni di euro netti a stagione di stipendio, potrebbe farlo pagando solo una penale e potrebbe cambiare allenatore senza averea libro paga.