Iltempo.it - "Un Truman show", così il Mossad ha fregato Hezbollah con i cercapersone

Due alti agenti dei servizi segreti israeliani, da poco in pensione, hanno condiviso nuovi dettagli sull'operazione, in corso da anni, che tre mesi fa ha preso di mira i militanti diin Libano e in Siria utilizzandoe walkie talkie esplosivi. Gli agenti hanno parlato con il programma della CBS '60 Minutes' in un segmento andato in onda domenica sera. Indossavano maschere e parlavano con voci alterate per nascondere la loro identità. Un agente ha detto che l'operazione è iniziata 10 anni fa utilizzando walkie-talkie carichi di esplosivi nascosti, chenon si rendeva conto di acquistare da Israele, il suo nemico. I walkie-talkie sono stati fatti esplodere solo a settembre, un giorno dopo l'attivazione dicon trappole esplosive. «Abbiamo creato un mondo finto», ha detto l'ufficiale, che si fa chiamare 'Michael'.