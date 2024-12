Bergamonews.it - Treviglio Brianza Basket, sconfitta con beffa: la tripla decisiva arriva oltre la sirena

TAV-Novipiù Monferrato 70-72 (14-26, 24-15; 15-13, 17-18)TAV: Vecchiola 11, Abega 12, Alibegovi? 14, Sergio, Marciuš 13; Manenti 2, Reati 9, Cagliani 5, Zanetti 4; Carpi ne, Daccò ne, Sissoko ne. All. Villa.Novipiù: Basta 2, Vecerina 8, Pepper 4, Martinoni 20, Wojciechowski 12; Rupil 13, Guerra 5, Dia 4, Stazzonelli 4; Ravioli ne, Bertaina ne. All. Corbani.Arbitri: Frosolini di Grosseto, Montano di Monteriggioni (SI).e recriminazione.accusa la primainterna della stagione, ma con un canestroto ampiamentela, come ben dimostrato dalle immagini. Sul 70-72 con cui Monferrato viola il PalaFacchetti pesa la decisione arbitrale. Ma la gara dei biancoverdi non è comunque all’altezza delle possibilità e i rossoblù conquistano i due punti con merito.