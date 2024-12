Tvplay.it - Tremendo infortunio a Milano, si è rotto il crociato del ginocchio

Ancora una volta la lesione del legamentodelpregiudica definitivamente la stagione di un atleta. Il comunicato del club conferma tuttoLesione del legamentodel, questa la diagnosi tremenda che ha accomunato purtroppo non pochi atleti, costretti a interrompere anticipatamente la loro stagione con diversi mesi di anticipo., si èildel– Tvplay.it (Foto Ansa, repertorio)In Serie A, gli ultimi due calciatori a incorrere in unsimile sono stati Pietro Pellegri dell’Empoli e Abdou Harroui del Verona. Prima di loro era toccato a Gleison Bremer della Juventus, Duvan Zapata del Torino, Alessandro Florenzi del Milan e Gianluca Scamacca dell’Atalanta, quest’ultimi fermi dalla scorsa estate dopo essersi infortunati in match amichevoli.