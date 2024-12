Ilfattoquotidiano.it - Tornano i treni Milano-Parigi: fino a 10 collegamenti al giorno, ecco da quando

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si torna a sfrecciare tra Italia e Francia. Dopo un anno e mezzo di stop, iad alta velocità trariprenderanno finalmente a viaggiare nella primavera del 2025. Tra il 15 e il 30 marzo 2025 è prevista infatti la riapertura del traforo del Frejus e con essa la ripartenza di una sfida ferroviaria che vedetalia e i francesi di Sncf pronti a darsi battaglia a colpi di convogli superveloci. Per la gioia dei viaggiatori. D’altronde, i numeri parlano chiaro: durante il primo anno di attività sulla trattatalia ha trasportato un milione di passeggeri con un tasso di riempimento dell’83% sulle tratte francesi, è pronta a tornare sui binari internazionali.Attualmente, l’operatore italiano gestiscea dieci viaggi giornalieri (cinque per direzione) sulla tratta-Lione e servizi stagionali verso Chambéry, ma è già in corso la pianificazione per la ripresa delcon un servizio completo.