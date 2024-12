Donnapop.it - Sonia Bruganelli non andrà a convivere con Angelo Madonia, che noia essere anticonvenzionali a tutti i costi!

Leggi su Donnapop.it

di recente è tornata a parlare della sua storia con, menzionando anche Paolo Bonolis. Cosa ha detto?Ben prima che ex marito ed ex moglie annunciassero pubblicamente la fine della loro relazione,aveva dichiarato di vivere in una casa adiacente a quella di Bonolis, ma per conto suo: anzi, in un’intervista, proprio l’ex volto di Ballando con le Stelle aveva sottolineato di non prendere nemmeno il caffè con lo stimato conduttore.Aerano sembrate delle strane dichiarazioni, ma alle critiche, proprioaveva semplicemente risposto che fosse quello il segreto per un matrimonio duraturo e affiatato. Evidentemente, però, lo credeva erroneamente, perché poco dopo, proprio lei e Paolo Bonolis avevano annunciato la fine del loro matrimonio.