Serie c Novellara che exploit Terza vittoria in stagione

90 VIRTUS MEDICINA 68: Ferrari 1, Morini 13, Folloni 16, Rinaldi 5, Mingotti 3, Malagoli 6, Branchini 19, Bianchini, Maramotti 4, Riccò 21, Granata 2, Gandellini ne. All. Bertani. VIRTUS MEDICINA: Masrè 9, Francesconi 8, Sabattani ne, Cappellotto 5, Morara 5, Cattani 1, Iattoni 10, Zambon 13, Paduano ne, Montanari ne, Zanetti 17. All. Bettazzi. Arbitri: Aly Belfadel di Bologna e Vitali di Ferrara. Parziali: 16-13, 42-25, 67-42. Risultato a sorpresa a Bagnolo. La Pallacanestro(6) centra ladella suadominando la sfida con la Virtus Medicina (18), seconda della classe: già nel primo tempo la squadra di Bertani, con Riccò e Branchini sugli scudi, mette alle corde i bolognesi, per poi gestire senza difficoltà nella ripresa e facendosi un inatteso regalo di Natale.