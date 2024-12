Se il figlio è fuoricorso il padre può smettere di pagargli l’università | la sentenza

Leggi su Open.online

Se ilultratrentenne èilnon è obbligato a pagare le tasse universitarie. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso del ragazzo e di sua madre, che accusavano l’altro genitore di non aver mantenuto gli accordi stipulati nel divorzio. Il genitore non aveva pagato un solo biennio e il giovane era fuori corso ormai da sette anni. Il Messaggero fa sapere che il ragazzo era iscritto aldal 2009, ma non era ancora riuscito a prendere la laurea triennale, a differenza della sorella. Il Tribunale e i giudici di appello di Bari avevano sottolineato che «al 2017, ilaveva corrisposto con continuità il mantenimento ordinario al, comprese le tasse universitarie, rientranti nel 70% delle spese straordinarie poste a suo carico».Anche successivamente «ilaveva continuato a versare il mantenimento ordinario di 600 euro mensili, come previsto nelle statuizioni del divorzio».