Lanazione.it - Prato, al Politeama arriva il musical “A Christmas Carol”

Leggi su Lanazione.it

, 23 dicembre 2024 - Una musica calda, una melodia nell’aria, ed è subito Natale. È la voce di Matilde Rosati, cantautrice pratese, consigliera comunale, ex allieva della scuola diArteinscena, ad accompagnare il video di auguri di Buone Feste della FondazionePratese alla città, scandendo in una carrellata di musica e immagini i momenti più emozionanti e gli spettacoli della stagione: l’artista pratese ha reinterpretato un classico del Natale, scritto nel 1945 da Robert Wells e Mel Tormé (ricantato, tra i vari, da Bublè, Ella Fitzgerald, Nat King Cole), scegliendo una versione originale in chiave jazz riarrangiata per questa occasione speciale da Gerardo Francesconi (ha curato anche produzione, mix e mastering), essenzialmente con piano, archi, contrabbasso e batteria.