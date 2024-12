Piperspettacoloitaliano.it - Piedone uno sbirro a Napoli 2 si farà la seconda stagione: quando esce la serie tv con Salvatore Esposito

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

unotv Sky che omaggia quella originaria con Bud Spencer, è arrivata all’atto finale a pochi giorni dal Santo Natale., già noto per il ruolo opposto di Genny Savastano, è questa volta un poliziotto per le vie dicome recita il titolo della fiction. Chi ha seguito questo prodotto si chiede già seuno2 si. Ecco le ultime notizie.uno2 sila?Ladiunoè stata già confermata, prima ancora della messa in onda su Sky. Il vice presidente di Sky Studios Italia, Nils Hartmann, ha risposto positivamente a un seguito. Sky misura altri valori che non dipendono esclusivamente sugli ascolti tv. Ad oggi non è possibile fare una metrica esatta sull’audience.