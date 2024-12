Lanazione.it - Pelago Calcio, realtà in crescita. Fiore all’occhiello: la scuola calcio

avanti tutta, fra conferme e alcune novità. La società biancoverde vanta una ottimae un settore giovanile in, fino ad arrivare alla squadra dilettanti di Seconda categoria. Oltre 200 i tesserati sotto la regia di un valido staff direttivo e istruttori federali. Il presidente è Massimo Grifoni, vice presidente Claudia Certini, responsabile del settore giovanile e attività di base Simone Renai. Questi gli allenatori delle giovanili: Allievi, in panchina Andrea Tomer che ha sostituito la scorsa settimana Stefano Torrini, vera bandiera del; Torrini ha lasciato per impegni familiari ma rimane vicino alla società. Allievi B, Marco Vigliotti e Francesco Tantulli. Giovanissimi, Stefano Pasquini e Zeno Schievenin. Giovanissimi B Giacomo Fineschi e Lorenzo Sati.