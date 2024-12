Lanazione.it - Nubifragio nella notte, allagamenti a Poggibonsi e San Gimignano

(Siena), 23 dicembre 2024 – Nottata di forte maltempo ae in Valdelsa, dove le violente precipitazioni hanno causatoe disagi. Nonostante l’assenza di un’allerta meteo, in pochi minuti sono caduti circa 43mm di pioggia. Aglihanno riguardato le zone di Salceto, via Andreuccetti, via Pisana, ai Fosci, via Togliatti e via Boccabarili. Agli impianti sportivi del Bernino sono intervenute squadre di volontari con le idrovore fino afonda. Il guado de La Strolla è stato chiuso al transito per motivi di sicurezza. A San, sottolinea il sindaco Andrea Marrucci, la pioggia ha fatto esondare il Fugnano al ponticino di Santa Margherita, il Torciano al ponticino di Santa Maria e il broto della Carbonaia a Ponte a Rondolino.si sono registrati a Cusona, presso l'oleificio valdelsano, lungo la SP1 a Badia a Elmi ezona industriale dell'omonima frazione.