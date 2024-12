Ilgiorno.it - Monza corre ai ripari. Dalla piazza “spugna“ al risparmio dell’oro blu

Entra nella fase operativa il progetto per la transizione climatica di. “& Co - Green and Blue Transition“, finanziato con 2,8 milioni (di cui 1,6 da Fondazione Cariplo) destinati al Comune di, al Parco di, al Parco Valle Lambro e al Comune di Bellusco, sta mettendo a sistema progetti e attività di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Nel 2025 si potrà iniziare a dare avvio agli interventi. Il piano, che durerà quattro anni, si concentrerà su misure per l’adattamento a ondate di calore e piogge estreme, particolarmente critiche in un territorio così fortemente urbanizzato. Tra le azioni previste, è certa l’attivazione di due pozzi di prima falda per il lavaggio delle strade a(nel rione Libertà e in via della Birona, nel quartiere Cazzaniga) e la creazione di unadell’acqua inGaribaldi.