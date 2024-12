Calciomercato.it - Monza, addio Nesta: l’esonero del tecnico è UFFICIALE

Alessandrochiude la sua esperienza sulla panchina brianzola, la decisione annunciata poco fa dal comunicato del clubL’ennesima sconfitta per il suo, quella di ieri sera in casa con la Juventus per 2-1, si è rivelata alla fine fatale per Alessandro. Il club brianzolo ha preso la decisione di sollevare l’allenatore dal suo incarico.del– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Poco fa, lo scarno comunicato del, in cui, in poche righe, si saluta il, ponendo fine al suo percorso dopo 17 giornate di campionato: “ACcomunica di aver sollevato Alessandrodall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia ilper quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro“. L’allenatore è stato penalizzato da un rendimento deficitario, che vede attualmente ilall’ultimo posto in classifica con appena 10 punti, frutto di una vittoria, sette pareggi e nove sconfitte, con la zona salvezza distante cinque lunghezze.