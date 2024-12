Mistermovie.it - Mister Movie | Cosa vedere in TV la Vigilia di Natale 24 dicembre 2024

Scopri cosa c'è in programma per la Vigilia di Natale in TV! Una selezione di film, spettacoli e concerti per rendere la serata speciale insieme alla famiglia.

Programmazione Televisiva per la Vigilia di Natale: Film e Show da Non Perdere

La Vigilia di Natale è uno dei momenti più attesi dell'anno, un'occasione perfetta per riunirsi con i propri cari e godersi la magia delle festività. Le reti televisive italiane si preparano a offrire una programmazione variegata per soddisfare tutti i gusti, dai film classici alle commedie romantiche, passando per concerti e spettacoli musicali. Ecco cosa non perdere la sera del 24 dicembre.

Rai 1: "La Cena di Natale"

Alle 21:15, Rai 1 trasmetterà "La Cena di Natale", un evento speciale condotto da Antonella Clerici.