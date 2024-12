Notizie.com - Martina, Emanuela, Giovanna e le troppe altre vittime di violenza. La sociologa: “Ora più sensibilità e prontezza da parte delle autorità”

“Il braccialetto elettronico per gli indagati rende lepiù serene. Non è una soluzione definitiva, ma è una spazio mentale che consente alledi sentirsi tutelate”.A parlare in esclusiva per Notizie.com è Flavia Munafò, direttrice dello sportello di ascolto e prevenzione Socio Donna a Roma e presidente di Sia (Sociologi italiani associati), ripercorrendo gli ultimi casi di femminicidio econtro le donne registrati negli ultimi giorni.e ledi. La: “Ora piùda” (ANSA FOTO) – Notizie.comProprio ieriVoce, una 21enne fiorentina, è scampata ad un tentativo di femminicidio dadell’ex fidanzato Mohit Kumar, un informatico di origine indiane. Al momento la ragazza è in condizioni stabili in ospedale ad Oslo, in Norvegia.