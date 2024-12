Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2024 in DIRETTA: festeggia Haugan, Noel fuori dal podio. Italia comparsa

I PETTORALI DI PARTENZA14.29 Termina qui latestuale dellodell'. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.14.27 Questa la classifica generale della Coppa del Mondo/2025:1. ODERMATT Marco SUI 5402. KRISTOFFERSEN Henrik NOR 469 (-71)3. MCGRATH Atle Lie NOR 382 (-158)4. MEILLARD Loic SUI 314 (-226)5.Timon NOR 273 (-267)6. PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 261 (-279)7. STEEN OLSEN Alexander NOR 250 (-290)8.Clement FRA 240 (-300)9. KRANJEC Zan SLO 168 (-372)10. ZUBCIC Filip CRO 161 (-379)11. MURISIER Justin SUI 146 (-394)12. CASSE Mattia ITA 138 (-402)13. KOLEGA Samuel CRO 129 (-411)14.