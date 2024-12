Quifinanza.it - L’Italia ordina 24 nuovi Eurofighter, spesi oltre 7 miliardi di euro

Leggi su Quifinanza.it

L’Aeronautica Militare avrà 24aerei da guerra in virtù dell’accordo che è stato siglato tra Netma (Natoand tornado management agency) ed. IvelivoliTyphoon andranno a sostituire gli aerei attualmente in servizio appartenenti alla versione Tranche 1. A quanto detto si aggiunge che l’accordo di oggi rafforza la strategia del programmache, solo lo scorso 20 dicembre, aveva portato alla firma di un contratto per altri 25 velivoli alla Forza Aerea spagnola.Idell’Aeronautica MilitareI 24Typhoon dell’Aeronautica Militare, così come nel caso dei corrispettivi spagnoli, saranno equipaggiati con avionica avanzata e nuovo armamento – come il Brimstone III e Meteor –sensori e maggior connettività.