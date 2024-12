Rompipallone.it - Lazio: lungo stop per Pedro, i tempi di recupero

Leggi su Rompipallone.it

Brutte notizie per quanto riguarda i biancocelesti.si è sottoposto a dei controlli medici e per lui è previsto unoLasi prepara a due partite fondamentali per il proprio cammino. L’Atalanta e la Roma rappresentano dei test importanti per capire meglio le ambizioni del club biancoceleste. La speranza da parte di Baroni è quello di poter avere delle risposte di livello e continuare a sognare il quarto posto oltre che naturalmente lo Scudetto. Ma dall’infermeria non arrivano delle buone notizie:è uscito dall’ultimo match con qualche piccolo problema fisico ed oggi si è sottoposto a dei controlli medici per capire meglio l’entità del problema.Le sensazioni purtroppo non erano positive e gli esami strumentali hanno confermato unper il giocatore.resterà ai box per alcune settimane e questo non rappresenta una buona notizia per Baroni.