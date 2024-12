Ilrestodelcarlino.it - L’Ascoli prepara la rincorsa alla zona playoff

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un avvio d’annata particolarmente caldo per. In attesa di trascorrere qualche giornata di riposo natalizio, tecnico e squadra guardano già con estrema attenzioneripartenza di gennaio che vedrà lo storico club di corso Vittorio Emanuele tornare in campo per affrontare una fitta serie di appuntamenti. L’obiettivo del Picchio resta sempre quello di tornare ai vertici della classifica e centrare così un piazzamento di favore all’interno della griglia. Lunedì 6 gennaio i bianconeri andranno a fare visitatemibile Pianese (avvio alle 15), avversario contro il quale il Picchio ottenne ad inizio settembre il suo primo successo (1-0 firmato Varone) in campionato. Si tornerà invece al Del Duca una settimana dopo con la ghiotta occasione offerta dal doppio turno interno che di fronte agli uomini di Mimmo Di Carlo metterà prima la Virtus Entella (domenica 12 alle 15) e poi il Milan Futuro (domenica 19 alle 12.